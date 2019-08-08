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لوكاكو ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي حتى 2024

تاريخ النشر: 08/08/2019 - 20:49

لوكاكو ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي حتى 2024
لوكاكو بُعيد وصوله إيطاليا (أ ب)
عرب ٤٨ والأناضول

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم البلجيكي، روميلو لوكاكو، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاء في بيان منشور في الموقع الرسمي للنادي، "نوّد الإعلان عن التعاقد مع لوكاكو حتى حزيران/ يونيو 2024"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وفي تصريح لموقع النادي، قال لوكاكو: "إنتر هو النادي الوحيد الذي أردته، لأن إنتر ليس للجميع، أنا هنا لأعيد النادي إلى القمة".

بعض المشجعين يرحبون بلوكاكو (أب)

وكان لوكاكو، قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من إيفرتون الإنجليزي في عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي صاحب الـ26 عامًا مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 13 هدفًا.

وكان وكيل أعمال لوكاكو، فيديريكو باستوريللو، قد نشر مساء أمس، الأربعاء، عبر حسابه الشخصي في منصة "إنستغرام"، صورة له مع لوكاكو على متن طائرة خاصة، أرفق معاها عبارة "جاهزان للإقلاع، الوجهة ميلانو".


#نادي إنتر ميلان الإيطالي
#كرة القدم
#البلجيكي
#روميلو لوكاكو

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