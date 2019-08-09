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ريال مدريد يجهز خطة بديلة لاقتناص نيمار

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 09:36

ريال مدريد يجهز خطة بديلة لاقتناص نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني يجهز سيناريو بديل من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ريال مدريد قدم عرضًا في وقت سابق لباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار مقابل 120 مليون يورو وبطاقة الكرواتي لوكا مودريتش.

وينوي ريال مدريد، استبدال لوكا مودريتش بالنجم الويلزي غاريث بيل، مع الحفاظ على المقابل المادي المعروض في الصفقة.

وسبق أن أشارت بعض التقارير، إلى أن لوكا مودريتش يرفض الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الحالي، وبالتالي لن يكون ضمن صفقة قدوم نيمار إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

يذكر أن نيمار نشر صورة مؤخرًا تجمعه بالفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مما يثير الجدل بشأن انتقال النجم البرازيلي إلى الميرنغي في الموسم المقبل.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#برشلونة

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