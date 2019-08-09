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ريال مدريد يحدد قيمة لاعبه خاميس

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 21:07

ريال مدريد يحدد قيمة لاعبه خاميس
اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، خاميس رودريغيز، لا زال حريصا على البقاء في العاصمة الإسبانية، والانضمام إلى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري بعدما خرج من حسابات مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، بشكل كبير.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ريال مدريد سيوافق على بيع الكولومبي خاميس رودريغيز، إذا حصل على عرض مقابل 46 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط اسم خاميس بالانتقال إلى الجار اللدود للميرنغي أتلتيكو مدريد ونابولي الإيطالي، الذي يقوده كارلو أنشيلوتي مدرب الريال الأسبق.

وذكرت تقارير إذاعية إسبانية، أن اللاعب نفسه يفضل البقاء في مدريد، والانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، حريصًا على لم الشمل مع خاميس، إذ تولى تدريبه من قبل في ريال مدريد وبايرن ميونخ، لكن ما أعاق الصفقة هو رغبة نابولي في استعارة اللاعب، وهو ما تعارض مع قرار إدارة فلورينتينو بيريز، ببيعه.

وعاد خاميس إلى ريال مدريد خلال الصيف الجاري، بعد موسمين لعبهما معارًا إلى بايرن ميونخ، الذي كان يملك قرار ضمه بصفة نهائية، لكن اللاعب اتفق مع البافاري على الرحيل، بعد أن شارك في 13 مباراة فقط من أصل 34 بالدوري الألماني خلال الموسم الماضي.

ومن غير المرجح أن يعتمد زين الدين زيدان، على خاميس في خططه للموسم المقبل، لذلك قرر النادي بيعه في الميركاتو الحالي والاستفادة من المقابل المادي في تدعيمات أخرى.


#ريال مدريد
#خاميس رودريغيز
#أتلتيكو مدريد

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