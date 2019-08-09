صلاح يغيب عن جوائز اليويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن المرشحين لنيل جوائز الأفضل في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم المنصرم 2018-2019.

وحصد ليفربول لقب دوري الأبطال بعدما فاز على نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة (2-0)، إلا أن هدافه في البطولة، المصري محمد صلاح، خرج من دائرة المرشحين للجوائز.

وكشف اليويفا عن المرشحين الثلاثة لحصد جائزة أفضل حارس في الموسم الماضي بدوري الأبطال، حيث يتنافس كل من البرازيلي أليسون (ليفربول)، الفرنسي هوغو لوريس (توتنهام) والألماني مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة).

فيما يتنافس ثنائي ليفربول ترينت أرنولد وفيرجيل فان ديك، مع ماتياس دي ليخت المنتقل حديثًا ليوفنتوس، على لقب أفضل مدافع.

وأضاف أن الثلاثي جوردان هندرسون، فرينكي دي يونغ وكريستيان إريكسن، يتصارعون على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الموسم.

ويتواجد ليونيل ميسي، هداف نسخة دوري الأبطال الأخيرة، والثنائي ساديو ماني (ليفربول) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، في لائحة المرشحين لأفضل مهاجم.