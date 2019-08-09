نيمار يعطي برشلونة فرصة أخيرة!

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قرر إعطاء فريق برشلونة الإسباني فرصة أخيرة قبل تغيير وجهته نحو ريال مدريد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار سينتظر تحرك برشلونة لحسم عودته إلى ملعب الكامب نو حتى 20 آب/أغسطس الجاري، لأن ارتداء قميص البارسا من جديد، رغبته الأولى.

وكانت خطة نيمار الأولى هي الرحيل عن سان جيرمان، قبل خوض الفريق، مباراته الأولى في الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار لا يستبعد أي خيار من حساباته للرحيل عن سان جيرمان، وبالتالي فإنه قد يتحرك صوب ريال مدريد، حال عدم وجود تحرك قوي من برشلونة لحسم الصفقة.

يذكر أن نيمار نشر صورة مؤخرًا تجمعه بالفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مما يثير الجدل بشأن انتقال النجم البرازيلي إلى الميرنغي في الموسم المقبل.