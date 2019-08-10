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ديبالا على رادار باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 20:08

ديبالا على رادار باريس سان جيرمان
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لا زال حديث الميركاتو الصيفي رغم فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض رسمي ليوفنتوس خلال الساعات المقبلة لضم ديبالا.

واستقر سان جيرمان على تقديم عرض تصل قيمته إلى 70 مليون يورو، وهي قيمة مالية لا تتماشى مع مطالب يوفنتوس، الذي سبق وحدد 100 مليون يورو لبيع ديبالا.

وارتبط ديبالا بشكل كبير بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على أثرها لوكاكو إلى يوفنتوس، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة اليونايتد بشأن البنود الشخصية.

وأدى ذلك إلى فشل الصفقة وانتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان، ليضطر يوفنتوس لإعلان تمسكه بديبالا.

لكن الساعات المقبلة سوف تشهد تدخل جديد من سان جيرمان للفوز بخدمات النجم الأرجنتيني.


#باولو ديبالا
#مانشستر يونايتد
#توتنهام هوتسبير
#يوفنتوس
#باريس سان جيرمان

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