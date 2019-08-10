  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب برشلونة يكشف موقفه من عودة نيمار

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 09:44

مدرب برشلونة يكشف موقفه من عودة نيمار
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي، ترك الباب مواربا حول إمكانية مغادرة النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية: "أنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. نفترض أن يستمر معنا هذا الموسم، لكن تأكدي بنسبة 100% من استمراره، فلا أعرف".

وأضاف "حاليًا هو (راكيتيتش) لاعب لدينا، وأنا أتعامل مع اللاعبين الذي أملكهم، وليس هناك ما يدفعني للتفكير في غير ذلك".

وسُئل فالفيردي عن نيمار، فأجاب "لا نعرف ما سيحدث. أنا لا أفكر بالأمر. أفكر فقط بمباراة نابولي".

وأضاف "سنرى ما سيحدث، تعرفون موقفي مسبقًا، لكن الآن هو يلعب لفريق آخر، وأنا أعمل مع اللاعبين الذين أملكهم".

وشدد فالفيردي "أنا سعيد دائمًا بتشكيلتي.. لديَّ لاعبين عظماء".

وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي "هو لاعب معنا، وسبق له تحقيق كأس العالم، وعادة ما يُستدعى لمنتخب بلاده".

وواصل "أومتيتي عانى من الإصابة في معظم فترات الموسم الماضي، لكننا نأمل أن يكون أفضل هذا الموسم".

وتابع "سيشهد الموسم الحالي منافسة قوية مع باقي اللاعبين، لقد قدم لينجليت أداءً جيدًا في الموسم الماضي".

ويرى فالفيردي أن قرار رحيل ريكي بويغ، بيد اللاعب والإدارة معًا، موضحًا "قرار رحيله سيتخذه النادي بالتشاور معه".

وختم "إنه لاعب جيد يتمتع بإمكانيات كبيرة، لكني سأحاول اختبار أفضل 11 لاعبًا لتحقيق الفوز".


#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#نيمار دا سيلفا
#نابولي

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليفربول يتلقى صدمة قوية قبل ملاقاة تشيلسي
ليفربول يتلقى صدمة قوية قبل ملاقاة تشيلسي

2019-08-10

ليفربول يفتتح البريمييرليغ بفوز عريض
ليفربول يفتتح البريمييرليغ بفوز عريض

2019-08-10

كوتينيو يرفض عرضا من الدوري الإنجليزي
كوتينيو يرفض عرضا من الدوري الإنجليزي

2019-08-09

الأكثر قراءة

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة "أنصار الله"

2019-08-09
عملية

عملية "غوش عتصيون": الاحتلال يعتقل شابا ويدعي التعرف على "الخلية"

2019-08-09
تقارير: منفذو عملية

تقارير: منفذو عملية "غوش عتصيون" انفصلوا والبحث يتركز بحلحول

2019-08-09
تحليلات: ردع الفلسطينيين تلاشى والتنسيق الأمني بديلا

تحليلات: ردع الفلسطينيين تلاشى والتنسيق الأمني بديلا

2019-08-09
ردا على الاحتلال: صلاة العيد موحدة وجامعة بالمسجد الأقصى

ردا على الاحتلال: صلاة العيد موحدة وجامعة بالمسجد الأقصى

2019-08-09