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نيمار يفضل برشلونة على أموال ريال مدريد

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 15:05

نيمار يفضل برشلونة على أموال ريال مدريد
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد يسعى جاهدا من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن رئيس الفريق الملكي، فلورنتينو بيريز، أرسل عرضًا لنيمار يتضمن الحصول على 40 مليون يورو سنويًا في حالة التوقيع للميرنغي لمدة 5 سنوات.

ويتجاوز هذا العرض، الراتب الذي يتقاضاه اللاعب حاليًا في سان جيرمان، ويجعله ثاني أعلى اللاعبين في العالم تقاضيًا للأجور، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الإغراءات الكبيرة التي يقدمها بيريز، لكن نيمار لم يرد على عرض الريال ويفضل الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، من أجل العودة لبرشلونة واللعب بجوار ميسي وسواريز.

وأوضحت أن أولوية اللاعب هي مغادرة سان جيرمان، وبالتالي قد يقبل نيمار عرض ريال مدريد في النهاية.

ويضع ريال مدريد، أكثر من 100 مليون يورو على طاولة المفاوضات مع سان جيرمان لضم نيمار، بالإضافة إلى عرض مجموعة من اللاعبين للاختيار بينهم مثل غاريث بيل وكيلور نافاس وماريانو دياز وخاميس رودريغيز.

وتؤكد الصحيفة أن سان جيرمان يريد الحصول على خدمات لوكا مودريتش، لكن الأخير يرفض الرحيل عن الفريق الملكي هذا الصيف.


#نيمار دا سيلفا
#ريال مدريد
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

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