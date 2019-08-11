مدرب برشلونة يعلن خبرا سيئا عن ميسي!

أعلن مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن خبر سيء بخصوص نجم الفريق، ليونيل ميسي، قبل المباراة الافتتاحية في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، إنه "من غير المرجح أن يكون قائد البلوغرانا، لائقًا لمباراة برشلونة الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بيلباو، يوم الجمعة.

وغاب ميسي عن جولة البارسا في الولايات المتحدة بسبب إصابة في الساق، لكنه عاد إلى التدريب في مركز "خوان جامبر" ببرشلونة.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، عقب فوز برشلونة على نابولي برباعية نظيفة "أنه في مرحلة التعافي، لكن لا أعرف ما إذا كان سيلحق بمباراة بلباو أم لا.. تبدو صعبة".

ومع ذلك، لن يكون فالفيردي في موقف صعب، بعد أن تألق الثلاثي غريزمان وسواريز وديملبي، خلال مواجهة نابولي.

وسجل سواريز هدفين، وديمبلي وغريزمان هدفًا، ليكرر برشلونة فوزه على نابولي في ظرف أيام قليلة، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-1.

وردا على سؤاله حول مدى تجانس غريزمان مع زملاءه، أجاب فالفيردي "عادة ما يتم تقييم الهدافين، عن طريق صناعة الأهداف أو تسجيلها، ومن الجيد أن يكون لديهم علاقة جيدة مع الشباك".

وأضاف فالفيردي "أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل مبكرًا، أنا سعيد لأن كل المهاجمين سجلوا، بما فيهم غريزمان".

وأتم "هذا الأمر سيعطينا ثقة كبيرة، وبالتالي حلول أكثر في المباريات المقبلة".