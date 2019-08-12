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بايرن ميونخ غير مهتم بالتعاقد مع كوتينيو

تاريخ النشر: 12/08/2019 - 20:50

بايرن ميونخ غير مهتم بالتعاقد مع كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الفريق البافاري استفسر من مسؤولي البارسا عن مدى إمكانية استعارة اللاعب لمدة موسم، تعويضًا لفشله في ضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

لكن صحيفة "سبورت بيلد"، بددت هذه الشائعات، حيث أكدت عدم اهتمام بايرن ميونخ بضم الدولي البرازيلي في الوقت الراهن.

ولم يتقدم البايرن حتى الآن بعرض رسمي لضم كوتينيو، لكنه يهتم كثيرًا بضم زميله الفرنسي عثمان ديمبلي، بعدما وضعه النادي كخطة بديلة في وقت سابق، حال فشله في ضم ساني.

وتشير التقارير إلى تحول بايرن ميونخ نحو الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان، الذي وصل بالفعل إلى ألمانيا، وخضع للفحوصات الطبية في النادي البافاري، تمهيدًا لانضمامه للفريق.

 ومن المتوقع انتقال بيريسيتش لصفوف البايرن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 4.5 مليون يورو، مع إمكانية ضمه بعقد دائم في نهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو.


#بايرن ميونخ
#فيليب كوتينيو
#برشلونة

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