ماذا قال كريستيانو عن زيدان؟

أكال نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، المديح لمدربه السابق، زين الدين زيدان، مشيرا إلى أن ساعده كثيرا خلال فترة العمل سويا مع ريال مدريد الإسباني.

وذكر كريستيانو خلال تصريحاته لشبكة "DAZN": "زيدان ساعدني كثيرًا. أقدره بالفعل. العمل معه جعلني مُعجبًا به بدرجة أكبر مما كنت عليها، نظرًا لطريقته المميزة في الحديث وتوجيه الفريق والطريقة التي عاملني بها".

وأضاف "لقد اعتدت أن يقول لي كريس يجب أن تحظى بالراحة؛ لأن الشخص الذي سيُحدث لنا الفارق هو أنت. لقد كان صادقًا وهذا هو السبب لكونه سيظل في قلبي".

ولعب رونالدو تحت قيادة زيدان منذ يناير/كانون ثان 2016، حتى الصيف الماضي، حيث رحل الدون البرتغالي ليوفنتوس، بعدما قضى 9 سنوات في صفوف الريال حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، وواصل تحقيق إنجازاته الفردية.