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مدرب ريال مدريد: كل شيء وارد في الميركاتو

تاريخ النشر: 12/08/2019 - 09:14

مدرب ريال مدريد: كل شيء وارد في الميركاتو
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أن فريقه بات جاهزا لخوض غمار الموسم الكروي الجديد، بعد ختام مبارياته التحضيرية بخسارة على يد روما بركلات الترجيح في مواجهة ودية مساء أمس، الأحد.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تقييم الفريق؟ الشيء المهم هو ما قمنا به حتى الآن، وانتهت تحضيرات الصيف ونحن مستعدون للدوري، وهو ما نريده".

وعن التعاقد مع نيمار، أجاب "تركيزنا منصب فقط على اللاعبين الموجودين معنا، ونُفكر في مواجهة السبت المقبل في الليغا".

وأضاف "تعاقدات جديدة؟ نحن نركز مع المجموعة الحالية، لكن أي شيء يمكن أن يحدث خلال 3 أسابيع قبل نهاية سوق الانتقالات، وأنا مستعد للموت مع اللاعبين ونريد أن نقدم موسمًا رائعًا، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة السبت ولا شيء آخر".

وبسؤاله عن بوغبا، علق "سأكرر نفس الشيء، لدينا مجموعة من اللاعبين وسنخوض مباراتنا الأولى في الدوري يوم السبت، وهذا كل شيء".

وحول موقف بيل وخاميس، أوضح الفرنسي "هما لا يزالا ضمن صفوف الفريق، وكلاهما مُسجل معنا، لكن أي شيء يمكن أن يحدث، وأنا كمدرب لريال مدريد يجب أن أعتمد عليهما، وأعول عليهما بنسبة 100%، لم أستدع خاميس لكن هذا يمكن أن يتغير".

وأردف "تغيير نظام اللعب؟ نحن لا نلعب بـ5 مدافعين، إنهم 3 فقط ولاعبان على الطرفين يلعبان بشكل هجومي، وفي المباراة السابقة ظهرنا بأداء جيد للغاية".

وختم زيدان "سوف نقوم دائمًا بتغيير الرسم التكتيكي، لأن لدينا العديد من اللاعبين، ويمكننا فعل الكثير من الأشياء".


#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#بول بوغبا
#نيمار دا سيلفا

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