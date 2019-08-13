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توتنهام يسعى لقطع الطريق أمام ريال مدريد ويوفنتوس

تاريخ النشر: 13/08/2019 - 10:59

توتنهام يسعى لقطع الطريق أمام ريال مدريد ويوفنتوس
النجم الدانماركي كريستيان إريكسن (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يسعى للاحتفاظ بخدمات نجمه الدانماركي، كريستيان إريكسن، هذا الموسم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده.

ويتقاضى إريكسن حاليًا 80 ألف إسترليني أسبوعيًا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يخشى توتنهام أن يوقع اللاعب لأي فريق في كانون الثاني/يناير المقبل مجانًا.

وأشارت إلى أن اللاعب يحظى باهتمام قوي هذا الصيف من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، ولا يزال الميركاتو مفتوحًا في إسبانيا وإيطاليا لحسم الصفقة.

وأوضحت أن إريكسن قد يوافق على عرض توتنهام للتجديد، ولكن بشرط وضع بند يسمح له بالانتقال إلى أندية محددة مقابل سعر ثابت.


#توتنهام هوتسبير
#كريستيان إريكسن
#ريال مدريد
#يوفنتوس

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