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اللاعب سالا تعرض لغاز أول أكسيد الكربون قبل الوفاة

تاريخ النشر: 14/08/2019 - 22:59

اللاعب سالا تعرض لغاز أول أكسيد الكربون قبل الوفاة
(أ ب)
عرب ٤٨

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن فحص دم للاعب كرة القدم الأرجنتيني إيمليانو سالا، مهاجم كارديف سيتي الإنجليزي الذي لقي مصرعه منذ شهور في حادث سقوط طائرة، كشف تعرضه وقائد الطائرة، لكمية ضارة من غاز أول أكسيد الكربون، بحسب ما أوردت وكالو "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن الغاز عديم اللون والرائحة، يمكنه أن يتسبب في تلف المخ والقلب والجهاز العصبي للإنسان، في ما قد يُفسر سبب حادث الطائرة الذي أودى بحياة اللاعب، إذ بينت الصحيفة أن التعرض لأول أكسيد الكربون يمكن أن يقلل أو يعوق قدرة الطيار على القيادة، ويعود ذلك إلى حجم الغاز الذي تعرض له.

ولقي سالا، المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مصرعه إثر سقوط طائرة صغيرة كان على متنها، في بحر المانش، في 21 كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وكانت السلطات البريطانية، قد أعلنت العثور على جثمانه وجثمان الطيار ديفيد إيبوتسون، ونقلهما إلى داخل أراضيها، بعد عمليات البحث عن حطام الطائرة لعدة أيام.


#فحص دم
#إيمليانو سالا
#حادث سقوط طائرة

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