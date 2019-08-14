  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

موناكو يحصل على بن يدر من موناكو مقابل 45 مليون دولار

تاريخ النشر: 14/08/2019 - 11:27

موناكو يحصل على بن يدر من موناكو مقابل 45 مليون دولار
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن نادي إمارة موناكو الفرنسية، اليوم الأربعاء، حصوله على المهاجم الفرنسي، تونسي الأصل، وسام بن يدر، في صفقة تُقدر بنحو 45 مليون دولار أميركي، مع إشبيلية الإسبانية.

وفي غضون ثلاثة مواسم، أصحب بن يدر رابع أفضل هداف في تاريخ النادي الأندلسي (70 هدفا في 138 مباراة)، كما خاض 4 مباريات مع منتخب فرنسا سجل فيها هدفا وحيدا.

وسيعود بن يدر (29 عاما) إلى الدوري الفرنسي الذي تركه عام 2016 بعد أن حمل الوان تولوز لستة مواسم.

وقال رئيس مجلس إدارة موناكو الروسي أوليغ بتروف، في بيان، إن "وسام لاعب موهوب جدا، مهاجم كامل، أثبت حسه التهديفي في تولوز واشبيلية، لكن أيضا في المسابقات الدولية. هو أيضا لاعب يملك ذهنية مثالية".

وبحسب عدة مصادر قريبة من النادي الفرنسي، سيستثمر موناكو 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) في ضم بن يدر.

وفي الوقت عينه، سيسلك المهاجم البرتغالي روني لوبيش المرتبط بعقد مع موناكو حتى 2022، الطريق المعاكس منتقلا إلى إشبيلية في صفقة مقدرة بعشرين مليون يورو.


#وسام بن يدر
#إشبيلية
#موناكو

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

توتنهام يسعى لقطع الطريق أمام ريال مدريد ويوفنتوس
توتنهام يسعى لقطع الطريق أمام ريال مدريد ويوفنتوس

2019-08-13

ريال مدريد يفضل نيمار على بوغبا
ريال مدريد يفضل نيمار على بوغبا

2019-08-13

بايرن ميونخ غير مهتم بالتعاقد مع كوتينيو
بايرن ميونخ غير مهتم بالتعاقد مع كوتينيو

2019-08-12

الأكثر قراءة

تفاصيل مروعة عن طفلة اللد وتمديد اعتقال والديها

تفاصيل مروعة عن طفلة اللد وتمديد اعتقال والديها

2019-08-13
رسالة مفتوحة إلى الفنان أحمد حلمي

رسالة مفتوحة إلى الفنان أحمد حلمي

2019-08-13
حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الخميس

حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الخميس

2019-08-13
إصابة أم وابنتها بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إكسال

إصابة أم وابنتها بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إكسال

2019-08-13
بطل ستيني يتمكن من إرهابي نرويجي.. والشبكة تحتفي

بطل ستيني يتمكن من إرهابي نرويجي.. والشبكة تحتفي

2019-08-13