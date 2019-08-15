  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب مكابي حيفا السابق يقترب من تدريب نادي الزمالك

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 09:56

مدرب مكابي حيفا السابق يقترب من تدريب نادي الزمالك
صورة من إرشيف مكابي حيفا (الموقع الرسمي للنادي)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحافية أن الصربي، ألكسندر ستانوجيفتيش، اقترب من تولي تدريب فريق الزمالك المصري، خلفا لخالد جلال، المدير الفني السابق للفريق.

وبحسب موقع "HotSport" الصربي اقترب مدرب فريق القادسية السعودي ومكابي حيفا الإسرائيلي السابق من تولي تدريب الفريق المصري.

كان المدرب قد أنهى تعاقده مع نادي بيجين رينهي الصيني مؤخرا، حيث تقدم باستقالته رغم رغبة النادي الصيني في بقائه، لم يتعاقد مع أي نادي حتى الآن.

وإجمالاً أدار المدرب الصربي 310 مباراة عبر مشواره التدريبي، حقق الفوز في 164 و تعادل في 53 و خسر 93، بمعدل فوز 52.90%.

توج ألكسندر ستانوجيفتيش بالدوري الصربي مرتين، موسم 2009- 2010، وموسم 2010- 2011، كما توج بكأس صربيا موسم 2010- 2011.

 


#مكاب حيفا
#الزمالك
#إلكسندر ستانوجيفتيش

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لم يقنع زيدان بقدراته.. الوافد الجديد في طريقة للإعارة
لم يقنع زيدان بقدراته.. الوافد الجديد في طريقة للإعارة

2019-08-15

ليفربول ينتصر على تشيلسي ويُحرز كأس السوبر الأوروبيّ
ليفربول ينتصر على تشيلسي ويُحرز كأس السوبر الأوروبيّ

2019-08-15

اللاعب سالا تعرض لغاز أول أكسيد الكربون قبل الوفاة
اللاعب سالا تعرض لغاز أول أكسيد الكربون قبل الوفاة

2019-08-14

الأكثر قراءة

الطيبة الزعبية: مقتل شاب تعرض لإطلاق نار خلال شجار ليلا

الطيبة الزعبية: مقتل شاب تعرض لإطلاق نار خلال شجار ليلا

2019-08-14

"الهجوم جنوبي بغداد تقف وراءه إسرائيل أو الولايات المتحدة"

2019-08-14
كاتس يصطف إلى جانب إردان ردًا على احتجاج الأردن

كاتس يصطف إلى جانب إردان ردًا على احتجاج الأردن

2019-08-14
بعد سبعين عامًا من المنع: سلوى سالم تزور قبر والدها

بعد سبعين عامًا من المنع: سلوى سالم تزور قبر والدها

2019-08-14
تنمر الشبكة يتسبب بوفاة رجل مصري لصلاته على دراجة هوائية

تنمر الشبكة يتسبب بوفاة رجل مصري لصلاته على دراجة هوائية

2019-08-14