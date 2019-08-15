مدرب مكابي حيفا السابق يقترب من تدريب نادي الزمالك

كشفت تقارير صحافية أن الصربي، ألكسندر ستانوجيفتيش، اقترب من تولي تدريب فريق الزمالك المصري، خلفا لخالد جلال، المدير الفني السابق للفريق.

وبحسب موقع "HotSport" الصربي اقترب مدرب فريق القادسية السعودي ومكابي حيفا الإسرائيلي السابق من تولي تدريب الفريق المصري.

كان المدرب قد أنهى تعاقده مع نادي بيجين رينهي الصيني مؤخرا، حيث تقدم باستقالته رغم رغبة النادي الصيني في بقائه، لم يتعاقد مع أي نادي حتى الآن.

وإجمالاً أدار المدرب الصربي 310 مباراة عبر مشواره التدريبي، حقق الفوز في 164 و تعادل في 53 و خسر 93، بمعدل فوز 52.90%.

توج ألكسندر ستانوجيفتيش بالدوري الصربي مرتين، موسم 2009- 2010، وموسم 2010- 2011، كما توج بكأس صربيا موسم 2010- 2011.