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ريال مدريد لن يبيع خاميس هذا الصيف

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 09:09

ريال مدريد لن يبيع خاميس هذا الصيف
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني قرر عدم الاستغناء عن خدمات لاعبه الكولومبي، خاميس رودريغيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد سحب رودريغيز من الميركاتو، وسيكون ضمن كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الجديد.

وجاء ذلك بعد أن تعثرت كل عمليات بيع رودريغيز في الميركاتو الصيفي سواء مع نابولي أو أتلتيكو مدريد أو باريس سان جيرمان.

يذكر أن ريال مدريد فشل حتى الآن في التعاقد مع لاعب وسط جديد، لا سيما بعد إغلاق مانشستر يونايتد الباب أمام رحيل نجمه الفرنسي بول بوغبا.

ويستعد الفريق الملكي لخوض أول مباراة له في الدوري الإسباني، السبت المقبل، عندما يواجه سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس.


#ريال مدريد
#خاميس رودريغيز
#زين الدين زيدان

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