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ليفربول أمام صدمة جديدة!

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 14:29

ليفربول أمام صدمة جديدة!
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول الإنجليزي يواجه صدمة جديدة عشية مباراة ساوثهامبتون المقررة يوم غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، أن "الحارس الإسباني أدريان يعاني من إصابة وهناك شك بشأن مشاركته ضد ساوثهامبتون".

وساهم أدريان بشكل مؤثر في فوز ليفربول على تشيلسي، الأربعاء الماضي، في السوبر الأوروبي، بعد أن تصدى لركلة ترجيح سددها تامي أبراهام.

ويعاني الريدز من نقص في مركز حراسة المرمى، بسبب إصابة الحارس الأساسي أليسون وتأكد غيابه لفترة تزيد عن الشهر.

وأضاف كلوب "سيلعب أدريان غدًا إذا كان جاهزًا للمباراة بنسبة 100%".

وتابع "عندما كنا جميعًا معًا عقب المباراة قفز أحد المشجعين فوق شيء ما، وكان مطاردًا من قبل رجال الأمن ثم انزلق وصدم أدريان في كاحله".

وواصل "لقد كانت قدم أدريان بالأمس منتفخة، ولكن اليوم يقول إن الوضع أفضل، ولكن علينا أن ننتظر ونرى".

وأكمل "إذا لم يكن أدريان لائقًا للمشاركة، فإن المخضرم أندي لونرجان سيصبح هو الحارس الأساسي".

وأتم "لقد تدرب لونرجان معنا لفترة أطول من أدريان، حيث أن الأخير انضم فقط إلى الفريق في الأسبوع الماضي".


#يورغن كلوب
#ليفربول
#أدريان
#الدوري الإنجليزي

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