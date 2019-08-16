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ماتويدي يحسم مصيره مع يوفنتوس

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 14:37

ماتويدي يحسم مصيره مع يوفنتوس
اللاعب الفرنسي بلايز ماتويدي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، بليز ماتويدي، حسم مصيره مع فريقه بعد تردد تقارير حول إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ماتويدي قرر الاستمرار ضمن صفوف يوفنتوس خلال الموسم الجديد.

وأشارت إلى موناكو عقد مفاوضات مع يوفنتوس بشأن بليز ماتويدي ودانييلي روجاني، ولكن لم يصل الطرفان إلى اتفاق.

وكان ماتويدي صاحب الـ32 عامًا، على طاولة كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أيضًا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن عقد بليز ماتويدي مع السيدة العجوز ينتهي في صيف عام 2020، ولا توجد أي مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد.


#بليز ماتويدي
#يوفنتوس

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