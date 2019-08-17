  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

آرسنال يهزم بيرنلي بهدفين مقابل هدف

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 19:29

آرسنال يهزم بيرنلي بهدفين مقابل هدف
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

فاز فريق آرسنال على ضيفه بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا آرسنال كل من اللاعبين ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانغ، وفي المقابل سجل هدف بيرنلي اللاعب آشلي يونغ.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

المحاولة الأولى في المباراة جاءت عن طريق داني سيبايوس، بعد تمريرة مع نيلسون على حدود منطقة جزاء بيرنلي، ليسدد لاعب ريال مدريد السابق، تصويبة قوية بجوار المرمى في الدقيقة الخامسة.

وتألق بوبي حارس بيرنلي، وأبعد رأسية لاكازيت في الدقيقة 12 إلى ركلة ركنية، لينجح من خلالها لاكازيت في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 13، بعدما استحوذ على الكرة وسدد بين أقدام الحارس داخل الشباك.

وواصل بوبي تألقه بعدما حرم المهاجم الشاب نيلسون من تسجيل ثاني أهداف آرسنال، بعدما سدد نيلسون تسديدة قوية من داخل المنطقة، أبعدها بوبي بعيدة عن مرماه في الدقيقة 34.

وعاد حارس بيرنلي لمواصلة تألقه، وتصدى لتسديدة جندوزي الأرضية في الدقيقة 41، ليبعدها إلى ركلة ركنية.

وتمكن اَشلي بارنس من تعديل النتيجة في الدقيقة 43، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى كريس وود، الذي مرر الكرة إلى ماكنيل، ليمرر عرضية أرضية ويسكنها بارنس داخل الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 45، ألغى حكم اللقاء هدفًا للجانرز سجله نيلسون، بداعي وجود تسلل على مونريال، ليعود إلى خاصية تقنية الفيديو التي أكدت صحة حالة التسلل.

وحاول أوباميانج التسديد من بعيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بيرنلي.

أوباميانج عاد مجددًا في الدقيقة 59، واستلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بالقدم اليمنى، نجح الحارس بوبي في إبعادها ببراعة عن مرماه، ورد ويستوود برأسية في الدقيقة 61، لكنها علت عارضة الجانرز.

ومن جديد، تعملق بوبي وأنقذ مرماه من فرصة هدف، بعدما استلم داني سيبايوس الكرة خارج المنطقة وسدد على يسار الحارس، ليبعدها بوبي إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 64، نجح أوباميانغ في إضافة الهدف الثاني لآرسنال، بعدما استلم تمريرة داني سيبايوس، وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس بوبي.

وسنحت الفرصة أمام البديل توريرا لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 90، لولا تألق بوبي الذي منع فريقه من هزيمة ثقيلة بعدما أنقذ العديد من الفرص طوال المباراة.


#آرسنال
#بيرنلي
#الدوري الإنجليزي

آرسنال يهزم بيرنلي بهدفين مقابل هدف

آرسنال يهزم بيرنلي بهدفين مقابل هدف

آرسنال يهزم بيرنلي بهدفين مقابل هدف

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليفربول يفوز على ساوثهامبتون بعقر داره
ليفربول يفوز على ساوثهامبتون بعقر داره

2019-08-17

يوفنتوس يعرض لاعبه على برشلونة
يوفنتوس يعرض لاعبه على برشلونة

2019-08-17

أخاء الناصرة يتعاقد مع مدافع فرنسي
أخاء الناصرة يتعاقد مع مدافع فرنسي

2019-08-17

الأكثر قراءة

القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخر بجراح حرجة

القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخر بجراح حرجة

2019-08-16
شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

2019-08-16
رغم حزنها لإلغاء الزيارة.. الجدّة طليب تؤيد موقف حفيدتها

رغم حزنها لإلغاء الزيارة.. الجدّة طليب تؤيد موقف حفيدتها

2019-08-16
إسرائيل تُصادق على زيارة عضو الكونغرس طليب للضفة المُحتلّة

إسرائيل تُصادق على زيارة عضو الكونغرس طليب للضفة المُحتلّة

2019-08-16
برشلونة يستخدم ورقة جديدة لاستعادة نيمار

برشلونة يستخدم ورقة جديدة لاستعادة نيمار

2019-08-16