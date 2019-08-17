ريال مدريد يفتتح الدوري بالفوز على سيلتا فيغو

افتتح ريال مدريد مبارياته بالدوري الإسباني بالفوز على سيلتا فيغو بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي استضافها الأخير على ملعبه مساء اليوم، السبت.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة، توني كروس ولوكاس فاسكيز، وفي المقابل سجل هدف سيلتا فيغو الوحيد اللاعب إيكر لوسادا.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المُباراة بهدف مُبكر، حيث انطلق الويلزي غاريث بيل على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية في منطقة الجزاء إلى بنزيمة الذي أسكنها في الشباك في الدقيقة 12.

وانحصر بعد ذلك اللعب في خط الوسط، دون أي تهديدات صريحة من الجانبين، رغم سيطرة ريال مدريد على الكرة بشكل أكبر.

وحاول سيلتا فيغو العودة في النتيجة، وجاءت أخطر محاولة من القائد أسباس على الطرف الأيمن والذي أرسل كرة عرضية لزميله فيرنانديز، لكن فاران حولها إلى ركنية في الدقيقة 31.

وكاد لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، أن يُسجل الهدف الثاني للميرنغي، حيث أرسل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تألق الحارس روبن بلانكو في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 35.

واستمرت محاولات الميرنغي، وهذه المرة من البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 42، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس روبن بلانكو على مرتين.

وتألق روبن بلانكو حارس سيلتا فيغو، في التصدي لمحاولة أخرى من جانب الويلزي غاريث بيل، في الدقيقة 44.

ونجح سيلتا فيغو في استغلال خطأ كارثي من أودريوزولا لتسجيل هدف التعادل بأقدام برايس مينديز، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "الفار".

ومع بداية الشوط الثاني، حاول كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد مُضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، حيث استقبل تمريرة من زميله مارسيلو، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر لسيلتا فيغو في الدقيقة 46.

وجاء الرد سريعًا عبر أسباس الذي انطلق وانفرد بالحارس كورتوا، وتألق البلجيكي في التصدي لتسديدة قائد سيلتا فيغو في الدقيقة 48.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، إثر تدخله العنيف على دينيس سواريز لاعب سيلتا فيغو.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لتسديدة رأسية قوية من أراوخو لاعب سيلتا فيجو، في الدقيقة 57، ضمن محاولات أصحاب الأرض للعودة.

ونجح الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، في تسجيل الهدف الثاني للميرنغي، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على أقصى يمين حارس سيلتا فيغو روبن بلانكو في الدقيقة 61.

وقرر زيدان الدفع بلوكاس فاسكيز بدلا من فينيسيوس جونيور، ثم إيسكو بدلا من غاريث بيل، وأخيرًا يوفيتش بدلا من بنزيمة.

وترك البديل فاسكيز بصمته في المباراة، بتسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 80، حيث استقبل تمريرة من بنزيمة في منطقة الجزاء، وسدد في شباك سيلتا فيغو، ليؤمن النقاط الثلاث للميرنغي.

وقلص الشاب لوسادا الفارق لسيلتا فيغو، بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 91، حيث سدد كرة قوية أقصى يمين الحارس كورتوا.