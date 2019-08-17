ماذا قال فالفيردي بعد الخسارة الأولى بالدوري؟

أعرب مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شيء في افتتاح الدوري الإسباني.

وعن مستوى لاعبه أنطوان غريزمان، في أول مباراة رسمية بقميص البلوغرانا، قال فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية: "إذا كنت تلعب بالقرب من المنطقة، فهو يتحرك جيدًا.. لكن ذلك لن يفيد بدون السيطرة على المباراة".

وأضاف "نتوقع جميعًا الكثير من العديد من اللاعبين، في المباريات المقبلة".

وحول أداء البارسا، أجاب "الشوط الأول لم يكن جيدًا، لكننا كنا أخطر من بيلباو، رغم أننا لم نكن في أفضل حال، لأننا لم نستحوذ على المباراة".

وتابع "في الشوط الثاني كنا أفضل وقمنا بتصحيح الأوضاع، لكن لاعبي بيلباو اقتربوا كثيرًا من منطقة جزائنا، حتى دخل أدوريز وسجل الهدف".

وبخصوص إصابة سواريز، قال فالفيردي "لويس يعاني من مشكلة عضلية في القدم، وبإصابته تعطلت خططنا، لأننا في الشوط الثاني وصلنا كثيرًا لمنطقة جزاء بيلباو، لكننا افتقدنا مهاجما حاسما مثله".

وبشأن غياب ليونيل ميسي، رد بقوله "معتادون على طريقة اللعب في وجوده.. ميسي يسهل العديد من المواقف الصعبة، سواء بهدف مفاجئ أو تمريرة غير متوقعة".

وتابع "ليس الجميع مثله، وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع ظروف غيابه، لأنه وارد وفي أي وقت".