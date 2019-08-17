  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يعرض لاعبه على برشلونة

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 15:09

يوفنتوس يعرض لاعبه على برشلونة
اللاعب الإيطالي دانيلي روجاني (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي عرض خدماته أحد نجومه على فريق برشلونة الإسباني، من أجل تسويقه وتقليص قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت"، فإن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي، سيتجه إلى برشلونة من أجل التفاوض مع الفريق الكاتالوني، مشيرا إلى أن البيانكونيري يأمل في أن يظل البلوغرانا مهتمًا بضم روجاني.

وحاول برشلونة التعاقد مع روجاني في صيف 2018 الماضي، إلا أن اليوفي رفض في ظل عدم وجود بدائل بالفريق في ذلك التوقيت.

وخرج روجاني من خطط يوفنتوس للمستقبل، خاصة بعد التعاقد مع ماتياس دي ليخت وميريح ديميرال، ليصبح ضمن قائمة اللاعبين القريبين من مغادرة السيدة العجوز هذا الصيف.

يشار إلى أن روما الإيطالي وموناكو الفرنسي، كانا أبرز المهتمين بضم روجاني، إلا أن الجيالوروسي انسحب بعد اقترابه من ضم لوفرين مدافع ليفربول، بينما رفض اللاعب الرحيل لموناكو.


#دانيلي روجاني
#يوفنتوس
#برشلونة

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أخاء الناصرة يتعاقد مع مدافع فرنسي
أخاء الناصرة يتعاقد مع مدافع فرنسي

2019-08-17

زيدان يتلقى صدمة جديدة قبل ملاقاة سيلتا فيغو
زيدان يتلقى صدمة جديدة قبل ملاقاة سيلتا فيغو

2019-08-17

ماذا قال فالفيردي بعد الخسارة الأولى بالدوري؟
ماذا قال فالفيردي بعد الخسارة الأولى بالدوري؟

2019-08-17

الأكثر قراءة

القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخر بجراح حرجة

القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخر بجراح حرجة

2019-08-16
شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

2019-08-16
إسرائيل تُصادق على زيارة عضو الكونغرس طليب للضفة المُحتلّة

إسرائيل تُصادق على زيارة عضو الكونغرس طليب للضفة المُحتلّة

2019-08-16
رغم حزنها لإلغاء الزيارة.. الجدّة طليب تؤيد موقف حفيدتها

رغم حزنها لإلغاء الزيارة.. الجدّة طليب تؤيد موقف حفيدتها

2019-08-16
برشلونة يستخدم ورقة جديدة لاستعادة نيمار

برشلونة يستخدم ورقة جديدة لاستعادة نيمار

2019-08-16