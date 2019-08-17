يوفنتوس يعرض لاعبه على برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي عرض خدماته أحد نجومه على فريق برشلونة الإسباني، من أجل تسويقه وتقليص قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت"، فإن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي، سيتجه إلى برشلونة من أجل التفاوض مع الفريق الكاتالوني، مشيرا إلى أن البيانكونيري يأمل في أن يظل البلوغرانا مهتمًا بضم روجاني.

وحاول برشلونة التعاقد مع روجاني في صيف 2018 الماضي، إلا أن اليوفي رفض في ظل عدم وجود بدائل بالفريق في ذلك التوقيت.

وخرج روجاني من خطط يوفنتوس للمستقبل، خاصة بعد التعاقد مع ماتياس دي ليخت وميريح ديميرال، ليصبح ضمن قائمة اللاعبين القريبين من مغادرة السيدة العجوز هذا الصيف.

يشار إلى أن روما الإيطالي وموناكو الفرنسي، كانا أبرز المهتمين بضم روجاني، إلا أن الجيالوروسي انسحب بعد اقترابه من ضم لوفرين مدافع ليفربول، بينما رفض اللاعب الرحيل لموناكو.