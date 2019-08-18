برشلونة ينتظر تحرك نيمار لإتمام عودته

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة الإسباني لا زالت تتفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل استعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رغم إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ مقابل 20 مليون يورو.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" في تقرير مطول لها، إن كوتينيو كان الحجر الأساسي في صفقة تبادلية بين الناديين، إلا أن نيمار ما يزال مقتنعا بأنه سيرحل عن صفوف الفريق الفرنسي هذا الصيف.

وأوضحت لو باريزيان "ما لم تكن هذه المفاوضات خدعة كبرى من إدارة برشلونة لإرضاء نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يرغب في إعادة نيمار، فإن إدارة النادي الإسباني تنتظر أيضا أن يعلن البرازيلي بأعلى صوته رغبته في العودة مجددا لصفوف البلوغرانا".

وأكدت أن نيمار لا يميل لأن يعلن رغبته صراحة في العودة إلى برشلونة، لإدراكه أن سوق الانتقالات بها العديد من المتغيرات، وبالتالي لا يريد إغلاق الباب أمام ريال مدريد.

وأضافت أن مسؤولي ريال مدريد ومدرب الفريق زين الدين زيدان يرغبون أولا في التعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، لكنهم في الوقت ذاته لم يغلقوا باب التواصل مع المقربين من نيمار، وممثله بيني زاهافي.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن إدارة برشلونة بصدد التقدم بعرض جديد لضم نيمار بداية الأسبوع المقبل، على أن تتضمن الصفقة التبادلية هذه المرة، المهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي.

وأشارت إلى أن ما يعقد الأمور، إبلاغ ديمبلي مسؤولي برشلونة وكذلك توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعدم رغبته في ترك البارسا، وكذلك عدم تحمسه للمشروع الباريسي.

ولفتت إلى أن عثمان ديمبلي رفض في وقت سابق الانضمام لبرشلونة (صيف 2016) لتواجد الثلاثي ميسي ونيمار ولويس سواريز، لكن في الوقت الحالي باتت الأمور أكثر صعوبة عليه في ظل التعاقد أيضا مع أنطوان غريزمان هذا الصيف، ما يفتح باب إمكانية قبوله الرحيل لسان جيرمان.