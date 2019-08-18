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زيدان: غاريث بيل باق في ريال مدريد

تاريخ النشر: 18/08/2019 - 08:59

زيدان: غاريث بيل باق في ريال مدريد
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن سعادته بتحقيق الفوز بالنتيجة 3-1 على سيلتا فيغو، أمس السبت، ضمن افتتاحية مباريات الدوري الإسباني.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد لعبنا مباراة متكاملة منذ البداية، حتى مع النقص العددي، وعانينا من أجل تحقيق هذه النتيجة.. لن تحقق العديد من الأندية الفوز هنا على هذا الملعب".

وأضاف "أنا سعيد بعد فترة التحضيرات المعقدة بسبب النتائج، لكنها كانت جيدة جدًا على مستوى العمل، وما يهمنا هو المنافسة".

وتابع "طوال اللقاء كان الأداء جيدا جدا، وأقدر جهد الجميع.. الدور الدفاعي لفينيسيوس وغاريث بيل كان مهما، كما حدث لاحقا مع لوكاس فاسكيز وإيسكو، ونعرف ما يمكننا فعله".

وأردف "بيل؟ سيبقى، ونفكر في كل لاعب لدينا بشكل إيجابي، علينا أن نركز في الموسم، ولا شيء أكثر من ذلك".

وواصل زيدان "إصابة هازارد حظ سيء بالنسبة لنا، لكنها لم تغير فكرتنا بخصوص بيل في هذه المباراة.. وسواء بيل أو خاميس، كل اللاعبين الموجودين هنا سيدافعون عن هذا القميص".

وعن طرد مودريتش، قال "سنعمل مع اللاعبين المتاحين، لدينا بدلاء لتعويضه في المباريات المقبلة".


#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#سيلتا فيغو
#الدوري الإسباني
#غاريث بيل

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