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غوارديولا يعلق على النقاش الحاد مع أغويرو!

تاريخ النشر: 18/08/2019 - 15:37

غوارديولا يعلق على النقاش الحاد مع أغويرو!
أغويرو وغوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، قلل من أهمية النقاش الحاد الذي وقع بينه وبين لاعبه الأرجنتيني، سيرجيو اغويرو، في الوقت الذي استبدله فيه خلال مباراة توتنهام هوتسبير، أمس السبت.

وذكر غوارديولا في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل من الفريقين، أن "اللاعب ظن أن تغييره كان بسبب غضب المدرب منه، مؤكدا أن الأرجنتيني هو من "نوعية الأشخاص" الذين يعشقهم".

وأشار "أغويرو أعتقد أنني كنت غاضبا منه بسبب الهدف الذي استقبلناه من ركلة ركنية، المشاعر والانفعالات هي جزء من كرة القدم، تحدثنا سويا فيما بعد، هو من نوعية الأشخاص الذين أعشقهم".

وقرر غوارديولا الدفع بالبرازيلي غابرييل جيسوس بدلا من أغويرو بعد مرور نحو ساعة من بداية اللقاء، إلا أن صاحب القميص رقم '10'، الذي سجل الهدف الثاني، لم يعجبه القرار وبدا غاضبا لحظة خروجه من الملعب.

وعلى جانب آخر، أثنى الإسباني على المجهود المقدم من لاعبيه رغم التعادل.

وتابع "كل ما نحاول فعله هو اللعب بالطريقة التي قدمناها، واجهنا أحد أفضل الفرق، وما قدمناه أمامه كان رائعا. هذا ما شعرت به، الضغط وغلق المساحات والسيطرة على الهجمات المرتدة، وخلق الفرص".

ونبه غوارديولا أن الفريق سيواجه مستقبلا نفس طريقة اللعب أمام فرق أخرى "سنمر بمثل هذه المواقف على مدار الموسم، هذه هي كرة القدم، لعبنا بطريقة مذهلة، قدمنا واحدة من أفضل المباريات منذ قدومي".


#بيب غوارديولا
#سيرجيو أغويرو
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

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