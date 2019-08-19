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بايرن ميونخ يتعاقد رسميا مع كوتينيو

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 14:03

بايرن ميونخ يتعاقد رسميا مع كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد فريق بايرن ميونخ الألماني وبشكل رسمي مع النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة الإسباني.

وأكد الفريق البافاري من خلال بيان رسمي توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد.

وكان برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.

وأشار البارسا في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن ميونخ، بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع الفريق البافاري، حيث ظهر أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقًا مع ليفربول الإنجليزي.


#بايرن ميونخ
#فيليب كوتينيو
#برشلونة

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