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برشلونة يتلقى ضربة جديدة في الهجوم

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 23:56

برشلونة يتلقى ضربة جديدة في الهجوم
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني تلقى ضربة جديدة في خط الهجوم بعدما أصيب أحد نجومه إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأعلن الفريق الكاتالوني عن تعرض لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة، مساء اليوم الإثنين، وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.

ونشر الموقع الرسمي لبرشلونة، بيانًا جاء كالتالي "خضع عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول للفحوصات اليوم، وتم التأكد من إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر".

وأضاف البيان "الوقت التقريبي لغيابه عن الفريق هو 5 أسابيع".

ويعيش برشلونة حالة صعبة مؤخرًا، بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الخط الهجومي والبداية كانت بالأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم لويس سواريز، وحاليًا ديمبلي.

وتلقى البلوغرانا الهزيمة في المباراة الافتتاحية في الليغا أمام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وسيواجه الجولة المقبلة فريق ريال بيتيس، وعينه على تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.


#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#ليونيل ميسي
#لويس سواريز

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