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فيدال يحسم موقفه من الاستمرار مع برشلونة

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 08:40

فيدال يحسم موقفه من الاستمرار مع برشلونة
النجم التشيلي أرتورو فيدال (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم التشيلي أرتورو فيدال حسم مصيره مع فريقه برشلونة الإسباني هذا الموسم، بعد تردد تقارير حول إمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن فيدال ليس لديه أي نية للرحيل عن البرسا، وغير مهتم بالأندية المهتمة بالحصول على خدماته، كما أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة سعيد بأدائه أيضًا، ويرغب في بقائه.

وكان إنتر ميلان، أكثر المهتمين بضم فيدال هذا الصيف، بناء على توصية من أنطونيو كونتي، الذي أشرف على تدريبه في يوفنتوس.

ورغم ترحيب برشلونة في البداية ببيعه مقابل 20 مليون يورو، قام إنتر بالاتصال بوكيله من أجل التفاوض على شرائه، لكن فيدال رفض الرحيل، وتمسك بالبقاء في كامب نو، وطالب وكيله بعدم الاستماع إلى أي عروض.

وبعد مشاركته في كوبا أميركا مع منتخب تشيلي، قضى فيدال عطلته، ويبدو حاليًا في مرحلة مختلفة من الجاهزية عن باقي أعضاء الفريق، إلا أن فالفيردي لا يستعجل عودته، ووضع له برنامج تأهيل خاص.


#أرتورو فيدال
#برشلونة
#إنتر ميلان

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