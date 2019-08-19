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نجم ريال مدريد: لسنا بحاجة لصفقات جديدة

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 19:26

نجم ريال مدريد: لسنا بحاجة لصفقات جديدة
من اليسار: النجم البرازيلي مارسيلو (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، أن فريقه في الوقت الحالي لا يحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تعزيز صفوفه هذا الموسم.

وذكر مارسيلو خلال تصريحاته لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية "الانتقادات؟ لقد اعتدت عليها منذ اليوم الأول لي في النادي، ولا أهتم، لأنني أعرف متى أكون في حالة جيدة ومتى أكون سيئًا، وأنني يجب أن أعمل لاستعادة مستواي ولا شيء آخر".

وعن إمكانية عقد ريال مدريد لصفقات جديدة، أوضح "فريقنا جيد، وإذا ركزنا على عملنا يمكننا الفوز بكل شيء رغم صعوبة الأمر، ونحن لسنا بحاجة إلى تدعيمات جديدة".

واختتم بالحديث عن الوشم في ذراعه الأيمن، قائلا "كان جدي يؤمن بي دائمًا ويأخذني في كل مكان، لقد بذل قصارى جهده لكي يراني لاعبًا محترفًا، والوشم هو السيارة التي كان يأخذني بها إلى التدريب".


#ريال مدريد
#مارسيلو

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