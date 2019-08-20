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ريبيري يقترب من الانتقال للدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 15:35

ريبيري يقترب من الانتقال للدوري الإيطالي
النجم الفرنسي فرانك ريبيري (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، اقترب من الانتقال للعب في الدوري الإيطالي في الموسم الكروي الجديد.

وبحسب ما نقلته صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ريبيري توصل إلى اتفاق مع فيورنتينا بشأن شروط التعاقد.

وأوضحت أن ريبيري سيوقع على عقد مدته سنتين، الجمعة المقبل، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت في حالة احتلال الفريق لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

وكانت مفاوضات انتقال ريبيري إلى الفيولا تعطلت مؤخرًا بسبب الضرائب، إلا أن كوميسيو، رئيس النادي، تدخل لتجاوز العقبة.

وتلقى اللاعب الفرنسي عرضين آخرين من روسيا والدوري الأمريكي، ولكن فلورنسا تعد المدينة المفضلة لزوجة ريبيري.


#فرانك ريبيري
#الدوري الإيطالي
#فيورنتينا

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