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زيدان يفضل صفقة برتغالية على إريكسن ودي بيك

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 22:25

زيدان يفضل صفقة برتغالية على إريكسن ودي بيك
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن رغبته في تعزيز خط وسط فريقه قبل غلق باب الانتقالات في أوروبا يوم 2 أيلول/سبتمبر القادم.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن هدف زيدان الأكبر هو بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، لكن الصعوبات التي تواجه إتمام الصفقة، تجعل ريال مدريد يواصل البحث عن بدائل أخرى.

وعلى الرغم من إمكانية التعاقد مع لاعبين مثل دوني فان دي بيك لاعب أياكس، أو كريستيان إريكسن نجم توتنهام، إلا أن زيدان يركز اهتمامه على البرتغالي برونو فرنانديز، متوسط ميدان سبورتينغ لشبونة.

ويجيد فرنانديز (24 عامًا) في مركزي لاعب الوسط المهاجم والمدافع، ويمتد عقده مع لشبونة حتى نهاية موسم 2022/2023، وارتبط اسمه هذا الصيف بالانتقال لناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام، لكن الصفقة لم تنته قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا.

وتعتبر القيمة السوقية لفرنانديز 55 مليون يورو، إلا أن لشبونة رفع سعره إلى 70 مليونا، بعد الموسم الماضي، والذي سجل خلاله 32 هدفًا، وصنع 18 أخرى، في 53 مباراة.

ومن المقرر أن يتفاوض ريال مدريد مع سبورتينغ لتقليل قيمة الصفقة، وإذا لم يتجاوب النادي البرتغالي، سيصرف الملكي النظر عن فيرنانديز، ويبحث عن بدائل أخرى مثل إريكسن، في ظل استعداد توتنهام لخفض مبلغ الـ70 مليونا الذي طلبه لبيع الدنماركي.


#ريال مدريد
#برونو فرنانديز
#كريستيان إريكسن
#دوني فان دي بيك

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