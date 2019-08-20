سولسكاير يعقب بعد التعادل أمام وولفرهامبتون

أبدى مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، رضاه عن أداء فريقه في المباراة أمام وولفرهامبتون التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر سولسكاير، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "استحوذنا على المباراة وسجلنا الهدف الأول، وفي الشوط الثاني كنا نعلم أنهم سيلعبون بكل قوة".

وأضاف "ربما سجلوا الهدف الذي يستحقونه، وأعتقد أننا سيطرنا مرة أخرى وكان بإمكاننا الانتصار، والأداء في الشوط الأول كان ناضجًا، بينما في الثاني كان متقلبًا بعض الشيء، ونحن في تحسن، ولدينا فريق شاب وسوف نتعلم".

وتابع المدرب النرويجي "حصلنا على ركلة جزاء، كانت كفيلة بأن تزيد رصيدنا نقطتين إضافيتين، لكن أحيانًا حارس المرمى يقوم بتصديات جيدة".

وأوضح "بوغبا وراشفورد تم تحديدهما لتنفيذ ركلات الجزاء، والأمر متروك لهما على أرض الملعب، وفي بعض الأحيان يشعر اللاعبون بأنهم واثقون من التسجيل، وبوغبا سجل الكثير لنا، كان التصدي جيدًا، ويمكن رؤية أرقام الثنائي في التسديد".

وأردف "الاثنان كان لديهما الثقة، وسجل ماركوس الأسبوع الماضي لكن بوغبا كان واثقًا أيضًا، وأحب اللاعبين حين يملكون الثقة".

واختتم بالحديث عن اقتراب أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان، قائلا "دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، وهو حاليًا لاعبا في فريقنا".