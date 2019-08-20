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يوفنتوس يرغب في ضم مهاجم برشلونة

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 15:30

يوفنتوس يرغب في ضم مهاجم برشلونة
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة.

وأضافت الصحيفة "فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الإثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز".

وأشار التقرير، إلى أن سواريز لم يظهر من قبل ضمن قائمة المطلوبين في صفوف السيدة العجوز، لكن البيانكونيري أظهر في مناسبات سابقة، أن الأمور المالية لن تكون عائقًا فيما يتعلق بتلبية احتياجات الفريق، كما حدث سابقًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وضمه من ريال مدريد.


#يوفنتوس
#لويس سواريز
#برشلونة
#باولو ديبالا
#نيمار دا سيلفا

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