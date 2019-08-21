باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن مسؤولي سان جيرمان يفكرون في التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد.

ويعود موقف سان جيرمان إلى عدم اقتناع الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق، بقدرات ألفونس أريولا.

ويخطط سان جيرمان للتخلص من خدمات أريولا أولًا هذا الصيف، قبل التحرك صوب ضم بديله.

ويضع النادي الفرنسي كلًا من نافاس والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس ميلان في قائمة البدلاء المحتملين.

ويبلغ السعر المحتمل لضم دوناروما 50 مليون يورو، بينما قد ينجح سان جيرمان في ضم حارس ريال مدريد مقابل 20 مليونًا فقط.