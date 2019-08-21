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ميسي يتحدى إصابته ويقترب من العودة للعب

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 09:42

ميسي يتحدى إصابته ويقترب من العودة للعب
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قام بنشر صور يظهر من خلالها وهو يتدرب بالكرة على العشب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن ميسي نشر هذه الصور عبر حسابه على "إنستغرام"، والتي تظهره يتدرب، على الرغم من عدم حصوله على إذن طبي بذلك.

وأصيب ميسي في أول جلسة تدريبية له قبل الموسم، وذلك قبل أيام قليلة من جولة الفريق في الولايات المتحدة، ولم يستعد مع باقي أعضاء الفريق.

وغاب ميسي عن مباراة بيلباو الأخيرة التي خسرها برشلونة، مساء الجمعة، لكنه قد يعود للظهور يوم الأحد أمام ريال بيتيس في كامب نو، على الرغم من وجود شكوك حول ما إذا كان ذلك سيبدأ أو سيدخل بديلًا.


#ليونيل ميسي
#برشلونة

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