نيمار يخرج عن صمته برسالة غامضة!

خرج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، عن صمته خلال الفترة الأخيرة برسالة غامضة.

واقتبس نيمار، اليوم الأربعاء، كلمات أغنية للمطرب الشهير بوب مارلي، حيث كتب عبر حسابه على "إنستغرام": "المشكلة أن الناس يكرهون الصادق، ويحبون من يكذب عليهم".

ومن جانبها، فسرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية هذه الكلمات بأنها رد للاعب البرازيلي، على هتافات جماهير بي إس جي ضده، خلال مباراة أولمبيك نيم في الجولة الأولى من الدوري.

ويرغب نيمار في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، هذا الصيف، حيث يتطلع للعودة مجددا إلى برشلونة.

لكن المفاوضات بين سان جيرمان والبلوغرانا تبدو متعثرة حتى الآن، في ظل خلافات حول مقابل الصفقة، وهو ما دفع أندية أخرى لترقب الموقف، مثل ريال مدريد ويوفنتوس.