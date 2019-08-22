إنهاء التعاقد مع مدرب منتخب تونس بعد 9 أشهر بالمنصب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء الأربعاء، في بيان له عن فسخ عقد مدرب المنتخب الفرنسي آلان غيريس، وقال إنه انفصل بالتراضي عن غيريس بعد نحو تسعة أشهر في منصبه، رغم أنه قاد المنتخب إلى الدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ 15 عاما.

ويعني رحيل غيريس أن 13 من إجمالي 24 مدربا تركوا مناصبهم، بعد كأس الأمم التي اختتمت الشهر الماضي.

وتولى جيريس (67 عاما) المهمة في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعقد يمتد لعام ونصف، وكان مكلفا ببلوغ المربع الذهبي في كأس الأمم على الأقل.

وبالفعل قاد تونس لتحقيق هذا الهدف في تموز/يوليو الماضي، لأول مرة منذ تتويجها باللقب على أرضها في 2004 ، وحققت تونس المركز الرابع لكن الأداء لم يكن مقنعا لكثير من المتابعين بعد تحقيق فوز واحد في البطولة بدون اللجوء لركلات الترجيح.

وتعرض غيريس وفريقه لانتقادات خلال مشوار البطولة بسبب الأداء والنتائج المحبطة خلال ثلاثة تعادلات مع مالي وأنغولا وموريتانيا بدور المجموعات، وتأهل بصعوبة إلى أدوار خروج المغلوب.

وفي دور 16 فازت تونس بركلات الترجيح على غانا قبل أن تهزم مدغشقر 3-صفر في دور الثمانية، لتصعد لمواجهة السنغال في قبل النهائي وخسرت 1-صفر بعد وقت إضافي. واكتفت تونس بالمركز الرابع بعد الخسارة 1-صفر أمام نيجيريا.

وهذه خامس تجربة للاعب فرنسا السابق في تدريب فرق بكأس الأمم، عقب قيادة الجابون في نسخة 2010 ومالي (2012) والسنغال (2015) وعاد لتدريب مالي مجددا قبل عامين.

وعلى مستوى الأندية، درب في المغرب بعد فترتين مع تولوز وفترة قصيرة مع باريس سان جيرمان.

وتستعد تونس لافتتاح مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 ، إذ تنافس في المجموعة العاشرة مع ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

وستخوض تونس مباراتين وديتين ضد موريتانيا وساحل العاج الشهر المقبل.