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توتنهام يعلن انتقال لاعب الوسط نكودو إلى نادي بشيكطاش

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 19:48

توتنهام يعلن انتقال لاعب الوسط نكودو إلى نادي بشيكطاش
نكودو (تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الّذي ينافس في الدّوري الإنجليزيّ الممتاز لكرة القدم، عن توصّله إلى اتّفاق بموجبه يبيع لاعب الوسط، الفرنسيّ جورج-كيفن نكودو، إلى فريق بشيكطاش التركي، وذلك مساء اليوم، الخميس.

ولم يتم الكشف على التفاصيل المالية، إلّا أنّ وسائل إعلام بريطانية قالت إنّ توتنهام حصل على 4.6 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 5.6 مليون دولار، للاستغناء عن خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عامًا والذي شارك في 27 مباراة مع النادي بجميع المسابقات.

وانضم نكودو إلى توتنهام قادمًا من أولمبيك مرسيليا في 2016 لكنه واجه صعوبات في ترك بصمة مع الفريق اللندني، إذ أحرز اللاعب الفرنسي هدفًا واحدًا مع توتنهام في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا،ـ في مباراته ضد أبويل نيقوسيا في 2017 وأمضى فترات في بيرنلي وموناكو على سبيل الإعارة.

وكتب نكودو، الذي وقع عقدًا لأربع سنوات مع بشيكطاش، في حسابه على "تويتر" تغريدةً قال فيها إنّه "حان الوقت لأغادر نادي توتنهام العظيم. رغم أن علاقتنا لم تمض على النحو الذي كنت أريده حين انضممت للفريق لكني أشعر بأنني تعلمت الكثير على المستويين المهني والشخصي".

وأضاف "حاولت دائمًا أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق والنادي، وأتمنى لجميع زملائي في الفريق والجهاز الفني كل التوفيق هذا الموسم وفي المواسم التالية".


#توتنهام هوتسبر
#جورج كيفن نكودو
#بشيكطاش
#الدوري الإنجليزي

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