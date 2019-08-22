  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

صحف فرنسية تتحدث عن تصلب نادي العاصمة في بيع نيمار

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 13:51

صحف فرنسية تتحدث عن تصلب نادي العاصمة في بيع نيمار
(رويترز)
عرب ٤٨ / أ ف ب

انشغلت الصحف الإسبانية والفرنسية عن تصلب في موقف نادي باريس سان جرمان الفرنسي خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد، بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار، مشيرة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية رفض عروضا سخية للتنازل عن نجمه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية فان برشلونة مستعد لدفع مبلغ مقداره 160 مليون يورو لضم نيمار الذي التحق بصفوف النادي الباريسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 صيف عام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الإعارة مع ضرورة الشراء في الموسم التالي لكن سان جرمان رفض عرض النادي الكاتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية "المفاوضات موصدة بسبب تصلب موقف باريس سان جرمان الذي رفض تماما فكرة الإعارة".

أما "ال موندو ديبورتيفو"، فتطرقت إلى أرقام مماثلة: إعارة على مدى موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الاعارة ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم اللاعب نهائيا بعد موسمين.

وقالت الصحيفة "المفاوضات مستمرة مع باريس سان جرمان على وقع رفض النادي الفرنسي لكن برشلونة ينتظر موقفا حاسما من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة إلى برشلونة من أجل وقف اهتمام" ريال مدريد.

في المقابل، فقد كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن عرض ضخم تقدم به ريال مدريد وقالت "تقدم ريال مدريد بالعرض التالي: 100 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين" مشيرة إلى الويلزي غاريث بايل، الكولومبي خاميس رودريغيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس"، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت بأن سان جرمان رفض هذا العرض وقالت في هذا الصدد "القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية".

وتطرقت "ليكيب" كما "موندو ديبورتيفو" إلى إمكانية دخول يوفنتوس على الخط من دون أن تشير إلى جدية النادي الإيطالي.

يذكر أن باب الانتقالات في أوروبا يقفل في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل.

 


#باريس سان جيرمان
#برشلونة
#ريال مدريد
#نيمار
#انتقال

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رونالدو يعترف بإعجابه بمسيرة ميسي الكروية
رونالدو يعترف بإعجابه بمسيرة ميسي الكروية

2019-08-22

إنهاء التعاقد مع مدرب منتخب تونس بعد 9 أشهر بالمنصب
إنهاء التعاقد مع مدرب منتخب تونس بعد 9 أشهر بالمنصب

2019-08-22

بطل أوروبا السابق ينجو من الخسارة بتمهيدات دوري الأبطال
بطل أوروبا السابق ينجو من الخسارة بتمهيدات دوري الأبطال

2019-08-22

الأكثر قراءة

جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي

جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي

2019-08-21
كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

2019-08-21
ترامب يكرر فرزه ليهود أميركا: خونة لإسرائيل أم لا؟

ترامب يكرر فرزه ليهود أميركا: خونة لإسرائيل أم لا؟

2019-08-21
نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

2019-08-21
14 إصابة بينها خطيرة في حادث طرق قرب قلنسوة

14 إصابة بينها خطيرة في حادث طرق قرب قلنسوة

2019-08-21