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ريبيري: لم أنتقل إلى الكالتشيو لمنافسة كريستيانو

تاريخ النشر: 23/08/2019 - 15:13

ريبيري: لم أنتقل إلى الكالتشيو لمنافسة كريستيانو
النجم الفرنسي فرانك ريبيري (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب النجم الفرنسي، فرانك ريبيري، عن حماسه الشديد لبدء مشواره مع فيورنتينا الإيطالي، وذلك بعد انتقاله إليه، أمس الأربعاء، في صفقة انتقال حر.

ونفى ريبيري خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، تفكيره في التنافس مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، قائلًا "لم آت إلى هنا لمنافسته، بل أريد مساعدة فيورنتينا".

وأضاف "أشعر بثقة بالغة من مسؤولي النادي، لهذا أنا سعيد للغاية، فلورينسا مدينة رائعة، جئت إلى الكالتشيو لأنه دوري كبير، وكرة القدم حياتي".

وأشار صاحب الـ36 عامًا إلى رفضه المطلق اللعب في الصين أو قطر، مضيفًا "أردت البقاء في أوروبا، وكنت محظوظًا بما يكفي لتلقي عرض من فريق مثل فيورنتينا".

وكان ريبيري قد رحل عن نادي بايرن ميونخ الألماني فور انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، لينهي رحلة دامت 12 عامًا داخل ملعب أليانز أرينا.


#فرانك ريبيري
#فيورنتينا
#الدوري الإيطالي
#كريستيانو رونالدو

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