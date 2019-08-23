كريستيانو رونالدو: ميسي جعلني لاعبا أفضل

اعتبر نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، أن المنافسة مع نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، جعلته لاعبا أفضل.

وقال كريستيانو في تصريحات للتلفزيون البرتغالي "ليس لدي شك في أن ميسي جعلني لاعبا أفضل، والعكس صحيح".

وأضاف "عندما أفوز بالبطولات فهذا يثيره ويستفزه، ونفس الأمر بالنسبة لي عندما يفوز هو بالبطولات.. أنا معجب حقًا بالمسيرة التي عاشها ميسي، لقد تحدث عن خيبة الأمل عندما غادرت إسبانيا، لأنها كانت منافسة يقدرها تمامًا".

وتابع نجم ريال مدريد السابق "إنها منافسة جيدة لكنها ليست فريدة من نوعها، مايكل جوردان لاعب كرة السلة كان لديه منافسات من هذا النوع، وكانت هناك منافسات أيضًا بين آيرتون سينا وألن بروست في عالم فورمولا 1.. وكلها كانت صحية وجيدة".

وأتم رونالدو "لدي علاقة مهنية رائعة مع ميسي، لأننا نتشارك اللحظات نفسها منذ 15 عامًا.. لم نتناول العشاء من قبل معًا، لكنني لا أرى ما يمنع في المستقبل، ليس هناك مشكلة في ذلك".