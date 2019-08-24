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إنتر ميلان سيضم سانشيز خلال أيام

تاريخ النشر: 24/08/2019 - 11:10

إنتر ميلان سيضم سانشيز خلال أيام
النجم التشيلي أليكسيس سانشيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي سيحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أليكسيس سانشيز، في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن إنتر يعتبر يوم الإثنين المقبل، حاسمًا بشكل كبير في المفاوضات مع مانشستر يونايتد لإتمام الصفقة.

وحسم إنتر الجزء الأول من الصفقة، الخاص بتأمين خدمات اللاعب للموسم المقبل، بعد الاتفاق مع مانشستر يونايتد على شراء عقده مقابل 15 مليون يورو، لكن يتبقى الاتفاق على الجزء الذي سيدفعه مانشستر يونايتد من راتب اللاعب خلال فترة إعارته.

لكن من المتوقع حدوث تطور في المحادثات خلال بداية الأسبوع المقبل لحسم الصفقة.

ويشعر إنتر ميلان بالثقة بشأن إتمام ضم اللاعب التشيلي الذي كان قد طالب النيراتزوري بالحصول على رقم 7، إلا أن إيكاردي حصل عليه رسميا، بعدما منح النادي رقم الأرجنتيني (9) للوافد الجديد، روميلو لوكاكو.


#أليكسيس سانشيز
#مانشستر يونايتد
#إنتر ميلان

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