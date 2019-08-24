هاتريك ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ للفوز

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على مضيفه شالكه بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز ثلاثية الفريق البافاري اللاعب روبرت ليفاندوفسكي (هاتريك).

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الرابع، في حين تجمد رصيد شالكه عند نقطة واحدة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

جاءت البداية حذرة من الفريقين في ظل حرصهما الشديد على إغلاق كافة المساحات في الخلف، قبل أن يصل بايرن بأول فرصة بعد مرور 4 دقائق بتسديدة من روبرت ليفاندوفسكي، الذي قابل عرضية بلمسة واحدة، لكنها ذهبت بين أيدي الحارس أليكسندر نوبل.

وعاد ليفاندوفسكي لمحاولة صيد شباك شالكه بضربة رأسية، لكن نوبل تصدى للكرة ببراعة شديدة، لتتحول في النهاية إلى ركنية.

ومع حلول الدقيقة 19، استطاع كينغسلي كومان التحصل على ركلة جزاء لصالح بايرن، بعدما تعرض للإعاقة داخل المنطقة، لينبري لها ليفاندوفسكي، الذي وضع الكرة بنجاح إلى داخل الشباك، ليتقدم الضيوف بهدف أول.

وظهر شالكه عاجزًا على ملعبه، حيث فشل في تهديد مرمى الحارس مانويل نوير، وسط سيطرة مطلقة من الفريق البافاري على مجريات اللعب.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ3 دقائق، وصل شالكه بأول فرصة حقيقية لمرمى نوير عن طريق المغربي أمين حارث، الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بين أحضان حارس بايرن.

وجاء الرد سريعًا من الضيوف، بعدما أرسل كومان تمريرة حريرية لكورينتين توليسو داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها الأخير ويستدير بجسده، مسددًا الكرة بيسراه، لكنها مرت بجوار القائم.

ولم تمض سوى 5 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني حتى نجح ليفاندوفسكي في تعزيز تقدم فريقه بالتوقيع على الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليضعها بمهارة عالية داخل الشباك.

ومع حلول الدقيقة 57، قرر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الدفع بالوافدين الجديدين، فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش بدلًا من توماس مولر وسيرجي غنابري، مستغلًا تقدم فريقه بهدفين دون رد.

وهدد المهاجم التركي أحمد كوتوغو مرمى بايرن بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

وأظهر لاعبو شالكه غضبًا عارمًا من قرارات حكم المباراة، بداعي تغاضيه عن احتساب أكثر من ركلة جزاء، كادت أن تمكن أصحاب الأرض من العودة في النتيجة.

وانتفض شالكه في الدقائق التالية بعدما كثف هجماته على مرمى نوير، وكاد أن يقلص النتيجة في أكثر من مناسبة، لا سيما عن طريق حارث وكوتوغو.

وفي الدقيقة 64، وصلت إلى ماتيا ناستاسيتش، مدافع شالكه، كرة عرضية من ركنية، ليسددها برأسه بقوة، لكن الكرة علت العارضة.

رغم ذلك، استطاع ليفاندوفسكي أن يطلق رصاصة الرحمة على الأزرق الملكي بعدما تسلم تمريرة من كومان على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتقدم مسددًا كرته إلى داخل الشباك، ليوقع على الهدف الثالث له ولفريقه.

وفي الدقيقة 82، كاد جويدو بورجستيلر أن يقلص النتيجة لأصحاب الأرض، بعدما تلقى تمريرة بينية وضعته وجهًا لوجه مع نوير، لينجح في مراوغته، لكن القائم رد تسديدته، ليحول دون وصولها للشباك.

وتمكن بايرن ميونخ من المحافظة على تقدمه في الدقائق الأخيرة، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوزه على شالكه (3-0).