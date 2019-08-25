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استبعاد ميسي عن مواجهة ريال بيتيس

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 10:05

استبعاد ميسي عن مواجهة ريال بيتيس
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن قائمة فريقه استعدادا لملاقاة نظيره ريال بيتيس، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وشهدت القائمة استبعاد ليونيل ميسي قائد البارسا، والذي لم يتعاف بشكل نهائي من إصابته، وغاب عن المران الأخير للفريق مساء أمس.

واستبعد فالفيردي، موسى واجي وتوديبو لأسباب فنية، وضم آرثر ميلو وأرتورو فيدال.

وكان برشلونة حامل اللقب، قد استهل مشواره في الليغا بالخسارة بهدف دون رد أمام أتلتيك بيلباو.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، رافينيا، لينجليت، غريزمان، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، فيدال، أومتيتي، جونيور، إيناكي بينا، كارليس بيريز، أنسو فاتي.


#برشلونة
#ليونيل ميسي
#ريال بيتيس
#الدوري الإسباني

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