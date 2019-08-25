مورينيو يترقب فشل زيدان لتدريب ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ينتظر العودة إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

ولم يعمل مورينيو، مع أي فريق منذ إقالته من مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وحتى الآن يُفكر في خطوته التالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مورينيو يراقب الأمور في إسبانيا، وخاصًة في ريال مدريد، حيث يأمل في العودة للملكي، حال فشل الفرنسي زين الدين زيدان، خلال الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة "مورينيو تلقى عدة عروض، لكنه ينتظر ناديًا كبيرًا، وبالنسبة له لا يوجد أكبر من ريال مدريد حاليًا".

وتابعت "اسم نيمار ارتبط بالانتقال لصفوف ريال مدريد، والبرازيلي قادر على دفع النادي للأمام وتحقيق أشياء أفضل، وإذا لم يأت وتأزم موقف زيدان مع الميرنغي، فإن مورينيو هو الرجل الذي تم اختياره لقيادة الفريق".

وسقط ريال مدريد أمس السبت في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليغا.