نيمار يسبب الإحباط لبرشلونة!

ذكرت تقارير صحفية، أن هناك تطورا جديدا في مفاوضات برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي حول استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشاؤم أصاب مسؤولي برشلونة في مفاوضات عودة نيمار إلى "كامب نو" خلال الميركاتو الصيفي.

ويعتقد مسؤولو البارسا أن سان جيرمان لن يبيع اللاعب البرازيلي، وسيرفض أي عرض يتقدم به النادي الكاتالوني إلا إذا كان جنونيًا.

ولا يساعد الوضع الاقتصادي لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، على التهور ماليًا في صفقة نيمار، لا سيما بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو.

ولا ينوي سان جيرمان خفض مطالبه المالية البالغة 250 مليون يورو أو الموافقة على إدراج لاعبين في الصفقة.

وفي المقابل، فإن صمت نيمار ورفضه التحدث علنًا عن رغبته في العودة إلى برشلونة يصيب البارسا بالإحباط، ويجعلهم يبتعدون عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم البرازيلي لا يريد الإفصاح عن رغبته أمام وسائل الإعلام، حتى لا يخسر خيارات أخرى متاحة للرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف مثل الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.