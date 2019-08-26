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إصابة مبابي تثير قلق باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 26/08/2019 - 10:02

إصابة مبابي تثير قلق باريس سان جيرمان
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إصابة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، التي تعرضها لها أمام تولوز (4-0)، قد تكون خطيرة.

وقالت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، إن مبابي غادر ملعب حديقة الأمراء مستندا على عكاز، لعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

وأصيب نجم الديوك في العضلة الخلفية اليسرى، ليجبر مدربه توماس توخيل على استبداله في الشوط الثاني.

وقال توخيل عقب اللقاء إن إصابة مبابي تبدو عضلية، لكنه لا يعرف مدى خطورتها، منتظرا ظهور نتائج الفحص الطبي الذي سيجريه اللاعب، اليوم الاثنين.

واكتسح بي إس جي ضيفه تولوز، في المباراة رقم 100 لمبابي بالدوري الفرنسي.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة ميتز، الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من المسابقة.


#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#تولوز
#الدوري الفرنسي

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