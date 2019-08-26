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مبابي سيغيب شهرا عن باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 26/08/2019 - 19:19

مبابي سيغيب شهرا عن باريس سان جيرمان
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

تعرض نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام تولوز، أمس الأحد، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مبابي سيغيب لفترة تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيسر.

وأشارت إلى أن مبابي أجرى فحوصات طبية صباح اليوم الإثنين في مستشفى بالعاصمة باريس، أكدت أن اللاعب لن يستطيع اللعب لمدة قد تصل إلى 30 يومًا.

وفاز بي إس جي على نظيره تولوز، بنتيجة (4-0)، بينما يستعد الفريق لمواجهة ميتز، في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.


#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#الدوري الفرنسي

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