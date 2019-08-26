مدرب برشلونة يشيد بغريزمان بعد الفوز

أشاد مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، بأداء لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد الفوز على ريال بيتيس بالنتيجة 5-2، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وذكر فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالنسبة لنا كان من الضروري أن نجعل المباراة لصالحنا، وكنا جيدين للغاية، وتلقيا هدفا زعزع استقرارنا لكننا تعادلنا مع نهاية الشوط الأول، والأمر كان مسألة إصرار".

وأضاف "يجب أن أدرك أن اليوم كان مهما بالنسبة لغريزمان بسبب الإصابات التي لحقت بالفريق، واستجاب على أرض الملعب، ونعلم جيدا أنه مع دخول اللاعبين الكبار لتشكيلة الفريق، فإننا نحظى بفرص أكبر للفوز".

وعن إشراك الشاب أنسو فاتي، أجاب "إنه لاعب يتمتع بالثقة بالنفس والسرعة، وأصغر لاعب قررت الدفع به في مسيرتي، وكارليس بيريز قدم مباراة رائعة أيضًا".

وتابع "الأسبوع الماضي لم يلعب بوسكيتس أي دقيقة ودخل راكيتيتش الشوط الثاني، ولدي العديد من اللاعبين في هذا الموقف ولا يوجد مشكلة، وصحيح أنه من الصعب الاختيار لأنهم لاعبون رائعون".

وعن ميسي، أوضح "لم يكن لديه شعور جيد، ولم ينتكس، لقد قلت بالفعل بأنني لن أضمه إلا إذا تعافى من إصابته وأصبح جاهزا، لقد كان تركيزنا على تجنب الانتكاس".

وأردف "غريزمان لأول مرة يُسجل في كامب نو، وهذا سيميزه وسيمنحه الأمان، ومن المهم بالنسبة لنا حين تحدث مشكلة للاعبين، نجد آخرين جاهزين".

وحول بوسكتيس، كشف "هو لاعب مهم للفريق، ويتمركز بشكل جيد وبالأمس هو مثال، ونحن سُعداء بوجوده بكل تأكيد".

واستكمل "رافينيا يساعدنا كثيرًا، وفعل ذلك في أوقات مُعينة سابقًا خلال الموسم الماضي وكان يستجيب مع الفريق. إنه يُحارب".

وعن فيدال، علق "حين نواجه الصعوبات نجده، والعام الماضي كان لاعبا مهما في أوقات مُعينة ولدي العديد من اللاعبين بمقدورهم اللعب أساسيين، وطالما بقي سوق الانتقالات مفتوحا سيسألونني عن الجميع".

وواصل "الخسارة ضد أتلتيك بيلباو؟ لقد كانت التشكيلة هي نفسها، وكان الخصم جيدًا وفي الآخر خسرنا، ونتبع نفس الطريق، وعلينا أن نسير على طريق الانتصارات".

واختتم بالحديث عن نيمار، قائلا "نحن نهتم باللاعبين في فريقنا، أما أولئك الذين يمثلون أندية أخرى، فلا يساورنا القلق بشأنهم".